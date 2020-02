Bosco ancora in fiamme nel Bellunese: Vigili del fuoco mobilitati sopra Pedavena

Posted on

La tragedia in volo – La nebbia ed un cavo dell’alta tensione non visto sono tra le probabili cause dell’incidente di un ultraleggero a motore nel quale sono morti in provincia di Verona due amici, l’imprenditore Adelino Turco, 56 anni, e l’odontoiatra Gianpaolo Vincenzi, 61 anni. Entrambi erano esperti nel volo – Vincenzi, in […]