Boschi (PD): “Mai detto di abolire le speciali”. M5S rilancia Fraccaro in Valsugana

Boschi si presenta a Bolzano, mentre i 5 Stelle confermano in Valsugana la candidatura di Fraccaro

Trento/Bolzano – “Non ho mai detto di voler abolire le regioni a statuto speciale, l’ho smentito già nel 2014 e lo dimostra il lavoro svolto in questi anni sia col Governo Renzi che col Governo Gentiloni”. Lo ha detto a Bolzano Maria Elena Boschi. “Nessun collegio è blindato, neanche quello di Bolzano”, ha commentato la candidata per l’uninominale.

Ci siamo: iniziata da Bolzano intensa corsa che ci porterà al 4 marzo. Una campagna elettorale in cui conteranno concretezza e passione di chi in 5 anni ha provato a cambiare l’Italia portandola fuori dalla crisi. Il #PD ha messo in campo la squadra più forte. #avanti #scegliPD pic.twitter.com/3TmDGv633s — maria elena boschi (@meb) January 29, 2018

Partito democratico al 25%

“Sono convinta che il Pd supererà il 25%” e che “vinceremo il vento populista che sta soffiando nel paese”, ha aggiunto.

“Nessuna paura oppure timore di candidarmi ad Arezzo”, dove – ha sottolineato – “Donati è stato più presente sul territorio, di chi ha impegni istituzionali, ed è perciò giusto che porti avanti il lavoro iniziato”. La sua candidatura a Bolzano, ha detto è stata una scelta del partito.

Alla domanda di un cronista sul doppio passaporto anche austriaco per i cittadini di lingua tedesca e ladina, Boschi ha detto che “ci va molta prudenza. Per il governo austriaco non è un tema prioritario”.

Ipse dixit/”Le fake news hanno cercato di minare il mio lavoro anche qui”

Le fake news hanno cercato di minare il mio lavoro anche qui”, ha ribadito a Bolzano Maria Elena Boschi. Ma nel 2016 le dichiarazioni in tv della ministra renziana, prima del referendum costituzionale, erano queste (Guarda il video).

La corsa di Fraccaro (M5S)

Capolista al proporzionale per la Camera in Trentino Alto Adige è il deputato uscente Riccardo Fraccaro, unico eletto in regione nel 2013, ora candidato all’uninominale a Pergine Valsugana, in Trentino.

Un ritorno tra le candidature rispetto al 2013 è anche quello di Cristiano Zanella, nel listino proporzionale regionale al Senato e nel collegio di Trento. Gli altri sono nella quasi totalità nomi nuovi per la politica.

A completare il listino proporzionale per la Camera Verena Carmen Christina Weinert, Mario D’Alterio e Aurea Jara De La Cruz. Per il Trentino, a Trento al collegio della Camera c’è Carmen Martini. A Pergine Valsugana al Senato Gianni Marzi. A Rovereto per la Camera Matteo Perini e per il Senato Cinzia Boniatti. Per l’Alto Adige a Bolzano alla Camera c’è Filomena Nuzzo e al Senato Diego Nicolini. A Merano per la Camera Francesca Morrone e per il Senato Maria Paola Amatori, a Bressanone per la Camera Verena Carmen Christina Weinert e per il Senato Giuseppe Pedevilla detto Josef.