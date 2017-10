Boscaiolo muore nei boschi di Cesiomaggiore

Connect on Linked in

L’incidente in località Cullogne, la vittima è il 61enne Orazio Tatto

Belluno – E’ stato colpito sabato pomeriggio da un tronco Orazio Tatto, mentre stava eseguendo lavori boschivi in compagnia di un’altra persona che lo stava aiutando. Troppo gravi le ferite riportate, per lui non c’è stato nulla da fare.

Era un boscaiolo esperto, ma sabato per cause in corso di accertamento è stato colpito e travolto in pieno da un grosso tronco. Immediata la chiamata al 118. Quando i sanitari in ambulanza sono giunti sul posto per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Santa Giustina per i rilievi del caso.