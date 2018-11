Boscaiolo muore in Alto Adige

Colpito da albero nei boschi della Val Pusteria

Bolzano – Un boscaiolo ha perso la vita, mentre lavorava in un bosco nei pressi di Villa Ottone in Val Pusteria. L’uomo è stato colpito da un albero. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca e l’elisoccorso Pelikan 2 con il medico d’urgenza che però ha solo potuto constatare la morte del boscaiolo.

Sono intervenuti inoltre i carabinieri, i vigili del fuoco ed il soccorso alpino. Solo l’altro giorno un altro incidente mortale si era verificato in Trentino, dove un boscaiolo è deceduto mentre era impegnato nei lavori di recupero dopo l’ondata di maltempo di fine ottobre.

In breve

Blitz della guardia di finanza di Genova nella sede della Weico, che aveva iniziato a installare il carroponte sotto l’impalcato del ponte Morandi – Si tratta delle indagini relative al viadotto autostradale crollato il 14 agosto uccidendo 43 persone. Gli uomini delle fiamme gialle agli ordini dei colonnelli Ivan Bixio e Giampaolo Lo Turco, hanno acquisito documenti cartacei e informatici presso la sede di Bolzano. La documentazione acquisita servirà a controllare il tipo e le modalità di lavori eseguiti e verificare il piano di sicurezza.

Virgo Fidelis in Trentino Alto Adige – L’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, ha celebrato questo pomeriggio nella chiesa dello Sposalizio a Trento la messa in onore della Virgo Fidelis, la patrona dell’Arma dei carabinieri. Ringraziando i carabinieri per le belle operazioni, in particolare quella conclusa ieri mattina, mons. Tisi ha invitato a prendere l’abitudine a dire grazie ai carabinieri, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che sono al servizio della comunità, “poiché se può essere scontato il loro intervento e la loro presenza tutelante, è invece ‘umano’ dire grazie a chi fa bene al prossimo che non è una mera virtù ma è la vera umanizzazione della nostra società”. È stata celebrata nella chiesa dei Domenicani di Bolzano, la patrona dell’arma dei carabinieri, la Virgo Fidelis, con una cerimonia, officiata dal Vescovo di Bolzano e Bressanone, mons. Ivo Muser. Presenti il comandante della legione carabinieri Trentino Alto Adige, gen. Ugo Cantoni, il col. Cristiano Carenza, comandante provinciale di Bolzano, il commissario del governo Vito Cusumano, il questore Enzo Mangini, il comandante provinciale della Guardia di finanza col. Gabriele Procucci. “Oggi che valori e virtù sembrano non significare più nulla, noi carabinieri vogliamo continuare ad essere fedeli, senza incertezze e senza compromessi, ai valori che fondano la nostra civiltà e che la Costituzione riconosce e tutela. Non a tutti sarà chiesto il gesto eclatante, ma a tutti si chiede di adempiere ogni giorno agli impegni del proprio giuramento”, ha detto il gen. Cantoni.

Italo, da gennaio +65% treni sul 2017 – Ntv ha presentato il nuovo orario invernale di italo con 92 viaggi al giorno dai primi mesi del 2019, con un incremento del 65% rispetto al 2017 e 20 collegamenti quotidiani senza fermate intermedie tra Roma e Milano.

Scendere con gli sci dallo Stelvio – E’ l’impresa mozzafiato dell’altoatesino Markus Eder e del bavarese Bene Mayr. Il video, che sta spopolando su internet e sui social media, è stato realizzato la scorsa primavera. I due campione di freestyle scendono lungo i mitici 48 tornanti della famosa strada dello Stelvio, scegliendo un percorso decisamente particolare. Da Cima Garibaldi a 2.843 metri di quota si tuffano – nel vero senso della parola – giù per 555 metri di dislivello, saltando e passando sopra ruspe e gatti della neve. Una breve apparizione la fanno anche, a bordo di una macchina in transito, lo snowboarder altoatesino Roland Fischnaller e la freestyler Lisa Zimmermann.