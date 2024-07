Borgoricco: madre e figlio di 5 anni rapiti dallo stalker della donna, liberati dai Carabinieri a Grigno

Il 33enne di origine albanese, che li aveva costretti a salire in auto, è stato bloccato in Trentino dopo una fuga di 100 chilometri

NordEst – Al telefono con l’operatore del 112 la voce angosciata di un uomo, sposato e padre di famiglia, che intuisce che moglie e figlioletto di 5 anni, sono stati rapiti. In mano ad un connazionale albanese di 33 anni, uno stalker della donna, che la considera sua.

Ricostruiscono la vicenda i carabinieri di Padova che hanno coordinato sul campo uomini e mezzi. La macchina investigativa, le squadre, delle province di Padova, Vicenza, Treviso e Trento. In campo la tecnologia per geolocalizzare telefonini, auto e targa. L’arresto in flagranza. Tutto si consuma nel giro di poche ore e 100 km tra Borgoricco, nel Padovano, dove avviene il rapimento e Grigno in provincia di Trento dove scatta l’arresto.

Cento chilometri di paura per madre e figlio, minacciati da un coltello. L’uomo era stato scarcerato il primo maggio. Contro di lui ora una sfilza di reati, dal sequestro di persona alla violenza privata. Mamma e bimbo stanno bene e sono tornati a casa, ma no dimenticheranno facilmente la drammatica avventura.