“Il Borgo dei Borghi”, Mezzano ‘Romantica’ è in finale tra le 20 località più belle d’Italia: rappresenterà il Trentino su Rai 3, sabato 24 novembre dalle 21.40

“Mezzano Romantica”e il suo suggestivo borgo in Trentino, ancora in tv

Mezzano (Trento) – Mezzano è in finale nel programma tv, “Il Borgo dei Borghi” su Rai 3. Si è aggiudicato un posto alla finalissima del 24 novembre tra i 20 borghi più belli d’Italia. Durante la trasmissione di sabato sera, condotta da Camila Raznovich, gli spettatori da casa potranno votare con il meccanismo del televoto per eleggere il borgo più bello d’Italia.

Ecco come si vota

Per la finale non si voterà come è stato fatto fino ad ora ma bisognerà telefonare dal telefono fisso o inviare un SMS dal cellulare digitando il codice identificativo che sarà assegnato a MEZZANO. Per quanto riguarda il televoto la Rai ha emesso uno specifico regolamento. I numeri da comporre sono: 894.222 da telefono fisso e 475.475.0 da cellulare. I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra i borghi in gara inviando il codice di identificazione assegnato a Mezzano, tramite SMS o digitando il codice sulla tastiera nel caso di chiamata da telefono fisso. Si potrà votare quando sarà lanciata la “sessione di Televoto” e cioè nell’arco di tempo che intercorre tra l’apertura e la chiusura del Televoto annunciata dalla conduttrice della trasmissione.

La gara

E’ strutturata in due fasi: eliminatoria e finale. Durante la serata i 20 borghi finalisti gareggeranno in 4 sfide eliminatorie di 5 borghi ciascuno fino alla determinazione dei 4 borghi che accederanno alla finale. Per ogni sfida sarà lanciata una “sessione di Televoto”. Il numero massimo di voti esprimibili da ogni telefono (fisso o cellulare) è di 5 per ogni sessione di voto che verrà lanciata.