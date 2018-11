“Il Borgo dei Borghi” su Rai 3, Vince Petralia Soprana. Mezzano non passa ma ottiene ottima visibilità, Mel chiude terzo

Connect on Linked in

Il borgo trentino di Mezzano non passa alla finalissima ma incanta il suo pubblico. Mel nel bellunese si è giocato la finalissima

NordEst – Il borgo di Mezzano in Trentino, non arriva alla finalissima ma ottiene ottima visibilità, con un passaggio in prima serata su Rai 3. Il paese di Primiero è stato selezionato per rappresentare il Trentino, rientrando tra i 20 borghi più belli d’Italia. Durante la trasmissione di sabato sera, condotta da Camila Raznovich, non è riuscito a passare il turno, vinto invece da Guardiagrele in Abruzzo.

L’assessore alla cultura del comune di Mezzano, Ivano Orsingher dopo l’esito della gara, si ritiene comunque soddisfatto: “E’ andata benissimo, Mezzano ha rappresentato il Trentino e in più è stato visto nella fascia di massimo ascolto. Grazie a tutti per la collaborazione e per il sincero sostegno”.

Mel è terzo nella finalissima

In altra sezione della gara rispetto a Mezzano, il borgo di Mel, nel vicino Bellunese, è riuscito a battere la concorrenza accedendo alla finalissima del programma di Rai 3 con i borghi di Guardiagrele, Subiaco e Petralia Soprana. La classifica finale ha visto la vittoria finale del borgo siciliano, con la seguente classifica:

1 Petralia Soprana (Sicilia)

2 Subiaco (Lazio)

3 Mel (Belluno)

4 Guardiagrele (Abruzzo)

La gara

Era strutturata in due fasi: eliminatoria e finale. Durante la serata i 20 borghi finalisti si sono confrontati in 4 sfide eliminatorie di 5 borghi ciascuno fino alla determinazione dei 4 borghi finalisti.