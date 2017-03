Boom vendita lingotti oro in Alto Adige

Connect on Linked in

Vendita cresciuta del 240% in un anno

Bolzano – In Alto Adige si registra una vera e propria “corsa all’oro”, come titola il Dolomiten. La vendita di lingotti è cresciuta del 240% in un anno, dice al giornale Thomas Wieser della Goldwerk srl, l’unico rivenditore autorizzato da Banca d’Italia in Alto Adige. “Con 1.061 euro il prezzo di un’oncia troy è basso come sette anni fa”, dice.

Nelle banche e sotto i materassi degli altoatesini sono accatastate “alcune tonnellate” d’oro. Si tratta spesso di acquisti una tantum, ma anche come forma di risparmio permanente con il tesoretto che cresce d’anno in anno.

L’esperto di finanza della Raiffeisen, Martin Malfèr, mette comunque in guardia: “Il valore dell’oro – dice – nel corso di un anno può variare anche del 50%”.