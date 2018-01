Boom tir al Brennero, +8% nel 2017

Connect on Linked in

Incontro Italia-Austria-Germania slitta al 5 febbraio

Brennero – Continua a crescere il traffico pesante sul Brennero. Nel 2017 l’aumento è stato dell’8%, ovvero 2,250 milioni di camion sono transitati al valico italo-austriaco, superando nettamente le previsioni, scrive la Tiroler Tageszeitung.

Secondo un sondaggio del giornale, la maggioranza dei tirolesi condivide il limite di 100 km all’ora sull’autostrada dell’Inntal, in passato spesso contestato, come anche il ‘numero chiuso’ per camion in transito, recentemente introdotto in Tirolo nelle giornate di bollino nero e criticato dagli autotrasportatori italiani e tedeschi.

Il Brennero doveva essere al centro dell’incontro tra Germania, Austria e Italia oggi a Monaco. Il vertice, annullato la scorsa settimana su iniziativa di Berlino, slitta al 5 febbraio, annuncia infine il giornale.