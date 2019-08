Bomba d’acqua a NordEst, Grandine su Trento, frane nel Vicentino, Pedemontana e Altopiano flagellati

Connect on Linked in

Forti piogge in Trentino nel primo pomeriggio di mercoledì, con grandinate e vento che hanno causato allagamenti, disagi alla viabilità e qualche danno alla vegetazione in tutto il Triveneto

NordEst – Sui social molti utenti hanno diffuso le foto del temporale. In valle di Non i chicchi di grandine hanno danneggiato i frutteti nella zona di Sanzeno. Danni alle coltivazioni in val Giudicarie. A Trento sud l’acquazzone è stato tanto intenso da provocare una pozzanghera al piano terra dell’ospedale Santa Chiara.

Il vento ha scoperchiato il tetto di un condominio di via Sanseverino mentre la pioggia ha provocato molti allagamenti, tra cui quello al magazzino centrale dell’Azienda sanitaria, in viale Verona, e al parcheggio dei Poliambulatori in via Degasperi. A Ravina, nella zona del Belvedere, si è registrata una piccola colata detritica, mentre in un condominio nel quartiere di San Bartolomeo c’è stato un piccolo incendio, probabilmente dovuto ad un corto circuito, subito spento. Allagamenti si registrano anche a Pergine, al parcheggio del centro commerciale.

La situazione in Veneto

Bombe d’acqua e colate di fango e sassi hanno colpito oggi, con un nuovo forte episodio di maltempo, la provincia di Vicenza. Situazione difficile in particolare a Piovene Rocchette, dove da un bacino formato dalla forte pioggia sul monte Summano, si è scaricato un fiume detritico che ha invaso le strade del paese, bloccando alcune case, i cui occupanti, anziani, sono stati raggiunti e soccorsi dai vigili del fuoco. Non si registrano comunque feriti.

Nell’arco di due ore, tra le 13 e le 15, violenti temporali hanno spazzato l’intera provincia berica, con grandinate che hanno interessato il bassanese e altri paesi della fascia pedemontana. Oltre una cinquantina le richieste di intervento giunte al 115.

Il maggior numero di segnalazioni riguarda i comuni dell’Alto Vicentino (Schio, Thiene, Santorso), tutta la fascia della Pedemontana e il Bassanese, dove in queste ore si fa la conta dei danni per quanto riguarda le colture, in particolare i vigneti. Colpito anche l’Altopiano dei Sette Comuni, soprattutto nelle zone a sud del comune di Lusiana Conco, mentre ad Asiago, Gallio e Roana ha solamente piovuto.

Il maltempo ha poi interessato anche i Comuni padovani di Montegrotto, Abano Terme e Selvazzano dove si registrano interventi per allagamenti stradali e alberi caduti.