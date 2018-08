Bomba d’acqua a Cortina, crolla ponte su ruscello. A Livinallongo, 49enne muore colpito da un fulmine

Connect on Linked in

Nubifragio mercoledì notte, case allagate, ristorante evacuato

NordEst – Un fortissimo temporale ha causato gravi danni e l’esondazione di diversi corsi d’acqua giovedì sera a Cortina d’Ampezzo (Belluno). Un ponte, che attraversa un ruscello tra gli abitati di Crignes e Nortisa, è crollato, portando via di netto un pezzo di strada. Molte le abitazioni allagate. I clienti di un ristorante, il ‘Tivoli’, sono stati evacuati dal locale dai vigili del fuoco.

Non si registrano però feriti. La statale ’48’ delle Dolomiti, invasa dai detriti, è stata riaperta solo alle 7 di stamane. Sulla zona già si trova, per un sopralluogo, l’assessore regionale, Gianpaolo Bottacin, per fare il punto della situazione con gli uomini della protezione Civile e i vigili del Fuoco. “C’è stata – ha spiegato – una ‘bomba d’acqua’ con una pioggia torrenziale in un arco ristretto di tempo: 12 millimetri in pochi minuti che hanno creato una serie di dissesti da Borca di Cadore fino a Cortina”.

Allagamenti, smottamenti e danni si sono registrati in varie zone, come a Mortisa, Lacedel, Val e Col. Segnalati anche alcuni allagamenti a case: in una è stata fatta fatta evacuare, per precauzioni, la famiglia.

Muore per un fulmine

E’ morto per una scarica di un fulmine l’uomo di 49 anni, di Livinallongo del Col di Lana, trovato giovedì dopo che erano scattate le ricerche in serata, perché non aveva fatto più rientro a casa. L’uomo era uscito dalla sua abitazione diretto a Montagna di Andraz per vedere gli animali, senza più dare notizie di sé.

Non trovando la sua macchina parcheggiata, il fratello si è preoccupato ed ha lanciato l’allarme al Soccorso alpino di Livinallongo. Una volta individuata l’auto, in località Costa Vegla, le squadre si sono portate sul posto. Poco dopo una familiare, che stava aiutando a cercarlo e conosceva i posti da lui frequentati, lo ha ritrovato senza vita in un bosco poco distante dalla sua macchina. Un elicottero del Suem di Pieve di Cadore è atterrato sulla zona e il medico ha potuto solamente constatare il decesso dell’uomo. Il corpo è stato recuperato con un verricello e trasportato fino ad Andraz. Presenti anche agenti del Sagf, Vigili del fuoco, carabinieri.