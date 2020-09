Bomba a Bolzano, domenica 27 settembre A22 e linea Brennero ‘off limits’

Posted on

Il primo Cd è un traguardo di tutto rispetto per ogni coro. Se a tenerlo a battesimo c'è una regina della musica come Cheryl Porter, il palcoscenico di Primiero si trasforma in un vero e proprio trampolino di successo per il coro ReDmiE Gospel Choir, che porta nella periferica valle di Primiero, l'anima e il […]