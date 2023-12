Bolzano, Kompatscher: “Nessuna virata a destra della Svp”. A Trento accordo in Consiglio più vicino

Posted on

Un cooperante italiano è stato ucciso a Dacca, in Bangladesh. Rita Katz, direttore del gruppo di analisi di intelligence Site, sul proprio profilo Twitter ha identificato il cittadino italiano con il nome di Cesare Tavella e ha affermato che l’Is ha rivendicato l’omicidio Roma (Adnkronos) – Il 50enne era in Bangladesh per un’organizzazione non governativa […]