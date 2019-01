Bolzano, via libera al Kompatscher bis: Vettorato (Lega) sarà vice. Fugatti: “Disponibile a collaborare per bene Autonomia”

Connect on Linked in

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher proporrà settimana prossima in consiglio provinciale Giuliano Vettorato della Lega come vice presidente del gruppo linguistico italiano. Nei giorni scorsi il suo nome era stato fatto dal leader del Carroccio Matteo Salvini

Bolzano – Il presidente della Provincia uscente Arno Kompatscher è stato eletto oggi (17 gennaio) dal Consiglio provinciale con 19 voti a favore su 35 dopo essere stato formalmente designato come candidato unitario della Südtiroler Volkspartei e della Lega Salvini Alto Adige-Südtirol. Nel suo discorso di insediamento il presidente ha fatto esplicito riferimento ai due principi guida del programma di governo: “Legalità e umanità”. Si tratta secondo Kompatscher “di valori che siamo chiamati oggi a confermare non solo a parole ma anche nei fatti, per affrontare anche questo tema non con paura ma guardando al futuro con ottimismo, cercando di gestire questo tema e non di subirlo”. Il presidente ha confermato di voler fare in prima persona da garante del rispetto di questi valori.

Nel suo discorso Kompatscher ha sottolineato l’importanza della conferma del proprio mandato: “Viviamo in una terra particolare, fatta di persone speciali che lavorano per sè stessi ma anche per il bene comune, una terra corretta, giusta e solidale, consapevole della propria storia ma con lo sguardo rivolto al futuro”. Kompatscher ha ricordato come il programma di governo che verrà discusso oggi pomeriggio in Consiglio chiarisca “l’atteggiamento di fondo e i valori che lo ispirano” facendo riferimento in particolare ai valori di autonomia ed Europa, con l’obiettivo di garantire a tutti pari opportunità, sicurezza dal punto di vista anche sociale e uno sviluppo economico sostenibile.

Kompatscher e la Svp avrebbero invece puntato sul commissario provinciale, Massimo Bessone, il più votato dei quattro consiglieri della Lega alle provinciali del 21 ottobre, che avrebbe però rinunciato. Secondo Bessone, interpellato dall’ANSA, la nomina a vice governatore “sarebbe stato il sogno della mia vita, ma non contro la volontà di Salvini e della Lega”. “Di certo non mi lamento, ma mi metto subito al lavoro per conquistare in questo modo gli altoatesini”.

In certi versi una sorpresa è stata anche la nomina del vice presidente di lingua tedesca, che sarà Arnold Schuler e non il segretario Svp Philipp Achammer. Vice ladino sarà invece, come previsto, l’ex deputato Daniel Alfreider.

“Mi congratulo con il presidente Kompatscher, augurandogli buon lavoro e rinnovandogli la disponibilità a collaborare per il bene della nostra speciale Autonomia”. Così il governatore del Trentino Maurizio Fugatti saluta l’elezione di Arno Kompatscher, confermato oggi alla guida della Provincia autonoma di Bolzano. “I nostri territori – sottolinea Fugatti – sono legati da una storia comune e da peculiarità e problemi che necessitano di essere affrontati insieme, per il bene delle popolazioni e per il rafforzamento della nostra ‘specialità'”. “Sono sicuro che la nuova fase politica, apertasi con le elezioni di ottobre, sia in Trentino che in Alto Adige – aggiunge Fugatti – ci consentirà di rafforzare i rapporti di collaborazione fra Trento e Bolzano che potranno trovare nuovi stimoli e soluzioni innovative, che sappiano rispondere alle esigenze del nostro tempo”.

