Bolzano, Uomo muore travolto da un albero. Incidente anche nei boschi di Levico

​Un uomo di 61 anni, di Gudon, è stato travolto e ucciso da un albero

Bolzano – E’ quanto avvenuto martedì pomeriggio nei boschi sopra il paesino di Laion, in valle Isarco. La vittima è deceduta ancora sul luogo dell’incidente, come comunicato dalla centrale provinciale d’emergenza 118.

Sono interventi, oltre ai vigili del fuoco, anche gli uomini del soccorso alpino e l’elicottero dell’Aiut Alpin. I rilievi sono effettuati dai carabinieri. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento.

In breve/Uomo ferito a Levico

Trento - A Levico, un uomo resta ferito mentre lavorava con la motosega. E’ stato soccorso dall’elicottero. L’incidente è avvenuto verso le 15.30 di martedì a Levico Terme, in località Masi Rossi di Selva. L’uomo della zona, mentre tagliava alcuni alberi ha perso il controllo della motosega, ferendosi ad una gamba. E’ stato subito soccorso e trasferito al Santa Chiara di Trento. Non sarebbe in pericolo.