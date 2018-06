Bolzano, contadino muore sul suo trattore in Valle Aurina. Ritrovato senza vita anche turista sullo Sciliar

Connect on Linked in

Due gravi incidenti in poche ore

Bolzano – E’ stato trovato morto un escursionista tedesco, che risultava disperso da martedì sera sullo Sciliar, in Alto Adige. Il 71enne non aveva fatto ritorno dopo una gita in montagna, mercoledì mattina sono scattate le ricerche, anche con l’ausilio dell’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites e di unità cinofile.

Nel primo pomeriggio la salma è stata localizzata ai piedi di un burrone nei pressi Bagni di Razzes. L’uomo con ogni probabilità è scivolato durante la discesa ed è precipitato per alcune decine di metri, morendo sul colpo.

Muore sul suo trattore

Un contadino è morto precipitando con il suo trattore durante lavori per la raccolta del fieno.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì a 1.500 metri a Lana di Gais, in Valle Aurina, in Alto Adige. Karl Walcher, 35 anni, stava lavorando i campi per raccogliere il fieno quando improvvisamente è scivolato con il suo mezzo agricolo precipitando per un centinaio di metri.

L’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti, oltre al soccorso alpino e all’elicottero Pelikan 2, anche i vigili del fuoco di Villa Ottone. I carabinieri hanno effettuato i rilievi di legge.

In breve

Incidente mortale in A4, riaperta circolazione – Riaperta la A4 fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, così come lo svincolo in entrata a Latisana. Entrambi erano stati chiusi per consentire ai soccorsi meccanici di rimuovere i mezzi coinvolti nei due incidenti accaduti in quel tratto di cui uno mortale. La viabilità risulta ancora congestionata in più punti della rete autostradale: in A4, direzione Venezia, si registrano 8 chilometri di coda fra Palmanova e Latisana, mentre nella direzione opposta ci sono code a tratti fra San Donà di Piave e San Giorgio di Nogaro; in A23, invece, in direzione bivio A4, ci sono code fra Udine Sud e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova).