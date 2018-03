Bolzano, Trento e Venezia tra le più care d’Italia

Print This Post

NordEst – L’Istat ha diffuso i dati relativi all’inflazione dei capoluoghi di regione e delle regioni, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato il podio delle città più care d’Italia e la classifica delle regioni più costose.

Secondo lo studio, in testa tra i capoluoghi più cari Bolzano, con il picco dell’inflazione, 1,6%, equivalente, per una famiglia da 4 componenti, ad una spesa supplementare su base annua di 895 euro (681 per la famiglia tipo Istat da 2,4 componenti), contro una media di 193 euro.

Al secondo posto Venezia, con un rialzo dell’1,1% determina un aumento del costo della vita, per una famiglia di quattro persone, pari a 515 euro (402 per la famiglia media Istat) e, terza Trento, dove l’inflazione dello 0,9% comporta un aggravio di 459 euro (284 per la famiglia tipo).

In testa alla classifica delle regioni ancora il Trentino Alto Adige, dove l’inflazione dell’1,2% significa una batosta pari a 649 euro su base annua (443 per la famiglia media Istat da 2,4 componenti).