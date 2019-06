Bolzano, trattore si ribalta in Val Monastero

Bolzano – Sulla malga Rifair in Val Monastero (Val Venosta) alle ore 10.30 si è verificato un grave incidente. Un trattore si è ribaltato, ferendo gravemente il conducente.

Sono intervenuti il soccorso alpino e il medico d’urgenza con l’elicottero della protezione civile Pelican 1. Il ferito è stato portato all’ospedale di Bolzano. I carabinieri hanno avviato indagini.

Grave incidente a passo Costalunga nei pressi del rifugio Nigra, dove un motociclista di 59 anni di Pesaro per cause in via di accertamento si è scontrato con un autoveicolo che proveniva in senso opposto. Il motociclista si è ferito gravemente. E’ stato elitrasportato dall’elicottero dell’Aiut Alpin all’ospedale di Bolzano. Sono rimasti illesi la compagna del motociclista in sella alla stessa moto e il conducente della macchina. Indagini dei carabinieri.

Otto lavoratori in nero e dodici lavoratori irregolari sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Silandro nel corso di un controllo eseguito nei confronti di un albergo situato in un comprensorio sciistico della Val Venosta. A carico della società che gestisce l’albergo sottoposta ad ispezione fiscale e previdenziale sono state irrogate sanzioni in materia di lavoro per oltre 19.000 euro. L’individuazione dei lavoratori in nero e/o irregolari è stata possibile grazie all’esame di documentazione “informale” detenuta dai gestori ed acquisita nella fase iniziale del controllo. Le gravi irregolarità sull’impiego del personale dipendente sono state confermate anche da quanto emerso durante l’approfondimento sugli aspetti fiscali della gestione alberghiera. Infatti, dall’esame della contabilità è emersa la mancata emissione di ricevute fiscali relative a circa 3.500 pernottamenti, che ha consentito di nascondere al fisco oltre 230.000 euro di ricavi. Evasa anche l’imposta di soggiorno per 3.500 euro.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella tarda serata di ieri in zona industriale a Bolzano, dove un giovane moldavo ha perso l’avambraccio. L’operaio della ditta Koch che produce prodotti surgelati era finito con il braccio in una macchina impastatrice. I soccorritori allarmati dai colleghi sono intervenuti tempestivamente, ma hanno dovuto amputare sul posto l’arto dell’uomo, incastrato nel macchinario. Il 28enne ora è ricoverato all’ospedale di Bolzano.

Traffico intenso sull’autostrada del Brennero dove si registrano rallentamenti e code in direzione sud tra Brennero e Rovereto Sud e 8 km di coda tra Carpi e l’allacciamento dell’A1 (Modena). Code per traffico intenso vengono segnalate anche sulla SS 38 della Val Venosta in direzione Merano tra Naturno e Rablá. La centrale di viabilità della Provincia di Bolzano segnala che lunedì, 10 giungo in direzione nord da Vipiteno fino al Brennero dalle ore 00:00 alle ore 22:00 è stato istituito un divieto di transito per mezzi pesanti oltre 7,5 t in occasione di una festività. Infine a Castelrotto la via Dolomiti è chiusa al traffico dalle ore 8:30 alle ore 18:00 per il concerto open air dei Kastelruther-Spatzen.