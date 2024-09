Bolzano, trasportava 1,6 kg di cocaina: arrestato cittadino albanese

La droga era nascosta in un doppio fondo dell’auto

Bolzano – Un cittadino albanese, da molti anni residente in provincia di Brescia, è stato arrestato da militari della Guardia di finanza di Bolzano per il possesso di 1,6 kg di cocaina. L’uomo, con piccoli precedenti di polizia, fermato da una pattuglia nei pressi del centro commerciale Twenty durante un’ordinaria attività di controllo, non ha saputo spiegare con convinzione il motivo della sua presenza a Bolzano. Inoltre, una rapida ispezione dell’abitacolo della vettura ha evidenziato che i sedili erano stati cosparsi di profumo, espediente spesso utilizzato per confondere il fiuto dei cani antidroga. Controllando il vano porta bagagli, le fiamme gialle hanno rinvenuto un oggetto metallico di forma allungata nascosto sotto la tappezzeria dell’auto che si è rivelato, poi, una vera e propria “chiave” che, inserita in un piccolo foro presente su una paratia laterale, azionava un congegno meccanico che dava accesso ad un doppio fondo.

Hashish e marijuana in casa: denunciato trentino

I carabinieri hanno scoperto gli stupefacenti dopo una perquisizione. E’ accaduto in Alta Valsugana: sequestrati venti grammi di marijuana e trenta grammi di hashish, oltre a diversi oggetti utilizzati per la custodia e la suddivisione in dosi dello stupefacente. Un quarantenne trentino è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ad entrare in azione, il 29 agosto, sono stati i Carabinieri di Borgo Valsugana che, avendo notato dei movimenti sospetti attorno alla casa, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare, coadiuvati da uno dei cani antidroga del Nucleo Cinofili di Laives.

In breve

Appena scarcerata dopo esser stata arrestata per una rapina in un negozio del centro commerciale Twenty, una 21enne bolzanina. E’ tornata nuovamente in carcere per altre due rapine ai danni di esercizi commerciali del centro storico. La giovane è stata intercettata da agenti della squadra volanti della questura di Bolzano poco dopo il secondo colpo.

E’stato arrestato al Brennero un cittadino albanese 34enne, pluripregiudicato soprattutto per spaccio, mentre stava lasciando l’Italia. Ad un normale controllo congiunto della Polizia italiana e quella austriaca, gli agenti si sono insospettati per l’atteggiamento nervoso ed insofferente dell’uomo.