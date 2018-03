Bolzano, tragico schianto: 14enne muore con lo scooter in Bassa Atesina

Connect on Linked in

L’incidente contro un’auto è avvenuto venerdì sera in Bassa Atesina

Bolzano – Il ragazzo di 14 anni, J.T. di Niclara, frazione di Cortaccia, ha perso la vita sul colpo. L’incidente stradale è avvenuto sulla statale provinciale tra Salorno e Magrè, in Bassa Atesina.

Il neopatentato di Cortaccia si è scontrato in sella del suo scooter con una macchina che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato così violento che il giovane è morto sul colpo. Vani i primi soccorsi prestati da parte dell’autista della macchina coinvolta.

Nello schianto frontale, avvenuto in velocità, l’autovettura ha preso fuoco. Anche la persona che era al posto di guida è rimasta ferita ma in maniera non preoccupante. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri di Egna. E’ molto probabile che uno dei due mezzi abbia almeno parzialmente invaso la corsia opposta di marcia.

L’uomo è stato trasportato in ospedale con un grave choc. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca e i vigili di fuoco che hanno spento le fiamme.

In breve

Nuovo sequestro di birra in Alto Adige – Continua l’attività di controllo della Guardia di Finanza di Bolzano sui traffici di prodotti in evasione d’imposta svolta nei pressi del confine di Stato. Dopo il sequestro di 700 litri di birra avvenuto la scorsa settimana alla barriera di Vipiteno, i militari della Compagnia delle Fiamme Gialle di Brunico, nel corso di un servizio per il contrasto al contrabbando, ha individuato, nella località San Lorenzo di Sebato, un veicolo tipo autoarticolato con targa croata che trasportava, per conto di una società austriaca, circa 9.000 litri di birra. In assenza della documentazione necessaria ad attestare l’avvenuto pagamento dell’imposta di fabbricazione, la cosiddetta accisa, ovvero il legittimo trasporto in sospensione d’imposta i finanzieri hanno proceduto quindi al sequestro dell’intera partita di birra e dell’autoarticolato nonché alla denuncia a piede libero di 4 persone – l’autista del mezzo, di nazionalità croata e tre amministratori della ditta austriaca venditrice.