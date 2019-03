Bolzano, Tragico fuorispista in Val Senales: muore uno sciatore tedesco. Allerta valanghe in quota

Connect on Linked in

La vittima è un 33enne germanico, Ralf Sieber, che risulta residente a Bolzano

Bolzano – Un tedesco di 33 anni, Ralf Sieber, residente a Bolzano, ha perso la vita sabato mattina per il distacco di una valanga in Alto Adige, intorno alle 10.30.

È accaduto a Maso Corto, in Val Senales. Sono in realtà però due le valanghe si sono staccate sabato in Alto Adige, una ad Anterselva e l’altra appunto in Val Senales, vicino alla pista Lazaun.

L’uomo era con un’altra persona, in un canalone vicino alla pista. Ad accorrere sul posto sono stati il soccorso alpino, i carabinieri e l’elicottero Pelikan 2, con l’Aiut Alpin.

Il giovane tedesco, era insieme a un altro escursionista che è riuscito a evitare la massa nevosa e ha dato l’allarme. I due stavano facendo un fuoripista vicino all’impianto di Lazaun, in una gola pericolosa. Viste le abbondanti nevicate degli ultimi giorni e l’innalzamento delle temperature, il pericolo valanghe in buona parte dell’alta Val Venosta e della Val Senales è di grado 4 su 5, vale a dire “pericolo forte”. Si consiglia sempre di consultare il sito avalanche.report

In breve

73esima edizione della #MostraAgricoltura a #Trento. Oltre 150 espositori. Già tanta gente arrivata a curiosare nei 10mila metri quadrati. Padiglioni interni ed esterni. C'è tempo per visitarla fino a donani alle ore 19. @TgrRai pic.twitter.com/hSI95QbXrZ — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) March 16, 2019