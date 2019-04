Bolzano, Tenta estorsione tirando sassi ai negozi, arrestato

Connect on Linked in

Nella zona di via Marconi, piazza Verdi e via Garibaldi

Bolzano – La polizia di Bolzano ha arrestato un cittadino afghano di anni 29, domiciliato nel capoluogo e con regolare permesso di soggiorno, con l’accusa di rapina e tentata estorsione. I fatti risalgono al mese di febbraio, quando quattro negozianti della città, dopo il rifiuto a concedere piccole somme di denaro per evitare danneggiamenti ai loro negozi, avevano sporto denuncia presso la Squadra mobile.

Le indagini hanno portato all’identificazione del presunto responsabile, che è stato dapprima denunciato e poi, vista la gravità dei fatti, trasferito in carcere. L’uomo è stato fermato giovedì 4 aprile in via Garibaldi, a seguito di una segnalazione riguardante alcuni individui che stavano lanciando delle pietre in strada. Il 29enne, gravato da numerosi precedenti di polizia, era ricercato in tutta Italia per rapine, tentate estorsioni, furti e danneggiamenti ai danni di negozianti di origine medio orientale nella zona di via Marconi, piazza Verdi e via Garibaldi a Bolzano.