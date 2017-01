Bolzano, Tamponamento tir in A22: la vittima è un polacco

Scontro mercoledì mattina a Bolzano Sud

Bolzano - Un camionista ha perso la vita mercoledì mattina in un incidente stradale sulla corsia nord dell’autostrada del Brennero a Bolzano. Verso le ore 7, all’altezza del casello di Bolzano Sud il tir con targa polacca ha violentemente tamponato un altro mezzo pesante.

All’altezza del casello Bolzano Sud, lungo la corsia nord, all’improvviso un semirimorchio della ditta Epo Trans ha tamponato violentemente il retro di un altro semirimorchio di un’azienda romena. L’impatto è avvenuto alle 6.50 ed è stato subito fatale per la vittima rimasta incastrata nelle lamiere del tir. Per l’uomo non c’era più nulla da fare.

A causa dell’incidente, l’autostrada è rimasta chiusa per diverso tempo. Successivamente un carroattrezzi ha portato via i due mezzi, mentre il servizio autostradale ha provveduto a pulire ancora la strada. Nell’intervento sono stati impegnati i Vigili del fuoco di Bolzano con 12 persone, la Croce Rossa con medico della CPE, la Polizia Stradale, il Servizio Autostrade e un carroattrezzi privato.