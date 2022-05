Bolzano, suv vola esce di strada: 2 morti. In Veneto, al Rally Campagnolo pilota muore per malore

L’urto del veicolo contro il new jersey sul Renon. La Porsche Cayenne ha perso il controllo ed è volata nella scarpata: due le vittime. Tragedia anche al rally campagnolo in Veneto per un malore

Bolzano – Il mezzo pesante, un suv, è andat0 dritto all’altezza dell’undicesimo tornante della strada che da Bolzano sale al Renon. Dopo aver urtato il new jersey a lato della carreggiata, che gli ha fatto da rampa, l’auto è volata giù per un centinaio di metri nella scarpata sottostante. Dal veicolo estratta in condizioni gravissime ed elitrasportata all’ospedale di Bolzano una donna. Altri due occupanti del veicolo hanno perso la vita.

Verso le 9 la vettura è uscita di strada ed è finita in una scarpata. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la Croce bianca e l’elisoccorso Pelikan 2. Le vittime stando alle prime informazioni sarebbero due donne, e una terza donna rimasta ferita in modo grave è stata portata in elicottero all’ospedale di Bolzano. I soccorritori si sono calati con le corde, la ferita e le salme delle amiche sono state recuperate con il verricello dall’elisoccorso.

Tragico malore al Campagnolo

Malore fatale per Michele Bortignon, 58 anni, al debutto con il Team Bassano. Ai box il figlio 13enne. Il pilota si è sentito male durante il rally ed è deceduto, al suo fianco, come navigatrice, c’era la figlia 21enne. La tragedia si è consumata sabato 28 maggio 2022, durante il 17/o Rally Storico Campagnolo che si tiene ogni anno nel Vicentino. La gara è stata annullata. Il pilota si era fatto accompagnare anche dal figlio 13enne che lo aspettava al box di sosta e che non ha visto direttamente l’accaduto.