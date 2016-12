TRADIZIONALE S. MESSA CON LA PASTORALE SOCIALE Mezzanotte in stazione povertà che lì cerca spesso rifugio e simbolo del lavoro (nel 1972 furono i ferrovieri a richiederla) a ricordo di tutte le persone in servizio in quella notte o di quanti vivranno il Natale in difficoltà lavorativa. Luogo, ancora, abitato da chi viaggia, per scelta o costrizione. A presiedere la s. Messa don Rodolfo Pizzolli, delegato per la Pastorale Sociale e lavoro. Offerte raccolte a , associazione che combatte il traffico di esseri umani e la violenza sulle donne. Ritorna da più di quarant’anni la s. Messa di mezzanotte nella stazione ferroviaria di Trento. Luogo significativo per lache lì cerca spesso rifugio e(nel 1972 furono i ferrovieri a richiederla) a ricordo di tutte le persone in servizio in quella notte o di quanti vivranno il Natale in difficoltà lavorativa. Luogo, ancora, abitato da, per scelta o costrizione. A presiedere la s. Messa don Rodolfo Pizzolli, delegato per la Pastorale Sociale e lavoro Slaves no More/ Non più schiave , associazione che combatte il traffico di esseri umani e la violenza sulle donne.