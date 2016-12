Bolzano, Sciatore muore a Monte Spico

Trovato esanime turista tedesco, inutili tentativi rianimazione

Bolzano - E’ stato trovato morto su una pista del centro sciistico di Monte Spico, in Alto Adige, un turista tedesco di 51 anni. Non ci sono testimoni dell’accaduto, ma – riferisce il quotidiano Dolomiten – l’uomo potrebbe aver subito un grave trauma cranico.

Non è ancora chiaro se la caduta sia stata causata da un malore. Inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso piste e l’elicottero Aiut Alpin Dolomites. E’ il primo morto sulle piste da sci in Alto Adige nella stagione appena iniziata.

In breve

Non ce l’ha fatta Toni Öhler il 19enne del Renon che il 2 dicembre con il suo mezzo era finito nel lago di Costalovara. L’incidente si era verificato al mattino. La sua vettura per il manto stradale ghiacciato era finita fuori strada, precipitando nel vicino lago. I testimoni del sinistro erano entrati in acqua per soccorrere l’automobilista che in seguito è stato assistito dal servizio sanitario e il medico d’urgenza giunti sul posto.

Il ragazzo era stato elitrasportato alla clinica universitaria di Innsbruck dove dopo oltre dieci giorni di lotta fra la vita e la morte si è spento.