Bolzano, Schianto in auto: donna muore in Val Senales

Posted on

Nuovi risparmi in arrivo per la Provincia, il taglio è di circa il 50% in meno rispetto al biennio precedente Trento – Nuovi risparmi in arrivo nella Finanziaria della Provincia, che si aggiungono a quelli già previsti dal Piano di miglioramento e che riguardano in particolare le spese per arredi e acquisto o sostituzione di […]