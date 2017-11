Bolzano, salva famiglia con 5 bimbi per fuga di monossido

Connect on Linked in

Padre lancia l’allarme di notte

Bolzano – Un padre si è accorto in extremis che qualcosa non funzionava e ha salvato così l’intera famiglia – la moglie e i cinque figli – da un’intossicazione di monossido di carbonio. Il fatto è avvenuto l’altra notte a Rio Pusteria.

La famiglia di origine pakistana probabilmente aveva lasciato il fornello a gas acceso per riscaldare l’appartamento durante la notte. Verso mezzanotte, l’intera famiglia ha iniziato a sentirsi male. Il padre ha chiamato i soccorsi, che sono intervenuti sul posto con sei ambulanza.

Tre bimbi, tra i 3 e gli 11 anni d’età, sono stati portati in camera iperbarica a Bolzano e ora stanno bene, come anche la moglie che in un primo momento era stata tenuta in osservazione in rianimazione all’ospedale del capoluogo altoatesino.

