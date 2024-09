Bolzano, ruba 4 tonnellate di ferro alla Provincia: denunciato per furto

Trasportate col camion aziendale, denunciato per furto aggravato

Bolzano – Un bolzanino di 48 anni, H.M. le sue iniziali, è stato denunciato per il furto aggravato e l’appropriazione indebita di 4 tonnellate di materiale ferroso, rubate in un deposito della Provincia autonoma di Bolzano. Per trasportare il materiale, che intendeva portare presso un Centro di smaltimento di materiali ferrosi, per ricavarne un consistente beneificio economico, utilizzava un camion dell’azienda di trasporti di cui è dipendente.

Proprio da un dirigente dell’azienda è arrivata al 112 la segnalazione di una situazione di irregolarità, poiché si sospettava che un autista utilizzasse un camion aziendale per trasportare merce diversa da quella che avrebbe dovuto, utilizzando inoltre percorsi del tutto non compatibili con quelli previsti dalle sue mansioni. In effetti, il giorno della segnalazione, raccolta da un equipaggio della squadra volanti della questura, l’autista si era diretto con un camion, geolocalizzato per mezzo di una applicazione aziendale, privo di autorizzazione e senza alcun incarico aziendale, in Val d’Ega, dove era stato notato mentre caricava ingenti quantità di ferro, per poi far rientro in città percorrendo strade vietate ai mezzi pesanti.

Gli agenti si sono messi sulle sue tracce e lo hanno rintracciato in zona industriale, dove l’uomo ha ammesso di avere un carico di materiale rubato che stava portando ad un centro di smaltimento. Oltre alla denuncia, il questore, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dell’indagato un avviso orale di pubblica sicurezza.