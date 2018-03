Bolzano, Riconteggio schede: entra Biancofiore, fuori Segnana (Lega)

Connect on Linked in

Sconfitta da Boschi nel collegio rientra nel proporzionale

Bolzano – Michaela Biancofiore, sconfitta nel duello diretto con Maria Elena Boschi nel collegio uninominale di Bolzano, entra a Montecitorio tramite il listino in Trentino Alto Adige e non quello a Piacenza, dove lascia il posto a Francesca Gambarini.

La Lega Nord perde invece così una deputata, Stefania Segnana. E’ – come si apprende – l’esito del riconteggio delle schede.

“Non dirò nulla prima della comunicazione ufficiale da Roma, una cosa però è certa e l’ho detta da subito: i conti non tornavano”, si è limitata a commentare la coordinatrice regionale di Forza Italia.ù

In breve

Limitazioni camion al Brennero – “Un limite annuo al numero di autoveicoli pesanti autorizzati ad attraversare il Brennero potrebbe creare un significativo traffico di aggiramento che non solo desterebbe preoccupazioni dal punto di vista economico e ambientale, ma potrebbe anche violare la libertà di circolazione delle merci”. Lo scrive la commissaria Ue ai trasporti Violeta Bulc in risposta a un’interrogazione scritta presentata dall’eurodeputato di Forza Italia-Ppe Massimiliano Salini. “Le preoccupazioni dell’organizzazione delle imprese italiane Conftrasporto – Confcommercio sono quindi più che fondate”, sottolinea Salini in una nota. “Il blocco è sbagliato e inaccettabile sul piano dei diritto Ue” aggiunge, evidenziando che nella sua risposta “la Commissione ha annunciato che verificherà la proporzionalità dei provvedimenti austriaci per evitare un’indebita limitazione alla circolazione delle merci. Come Parlamento Ue vigileremo affinché il governo italiano non arretri nel tutelare le nostre imprese – conclude l’eurodeputato – e faremo ogni sforzo affinché siano garantiti i diritti degli autotrasportatori italiani e il libero accesso al mercato Ue”.