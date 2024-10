Bolzano, rapina alla Cassa di risparmio di via Galvani: dipendenti rinchiusi nel caveau

Tre rapinatori mascherati hanno minacciato il personale e sono fuggiti con un bottino che ammonterebbe ad alcune decine di migliaia di euro

Bolzano – I tre rapinatori col volto mascherato si sarebbero introdotti nella filiale della Cassa di Risparmio, in via Galvani 31, (vicino al Thuniversum e al Palazzo del ghiaccio) durante la pausa pranzo. Hanno atteso il ritorno dal lavoro degli impiegati e del direttore e hanno poi agito con rapidità, minacciando di usare armi da fuoco che però non sono mai state mostrate. Sono riusciti a farsi consegnare un bottino che sembra piuttosto consistente: si parla di una somma tra gli 80 e i 90 mila euro. Quindi hanno rinchiuso il personale nel caveau della banca, con i polsi legati, e sono scappati.

Gli addetti della banca, rimasti soli, avrebbero atteso parecchi minuti prima di azionare il tasto di allarme che ha richiamato sul posto le forze dell’ordine. I rapinatori, che secondo i testimoni parlavano un italiano con accento campano, avrebbero avuto circa diversi minuti a disposizione per far perdere le proprie tracce.

In breve

E’ M91 l’orso radiocollarato a Cavedago. Anche le analisi genetiche confermano le prime valutazioni del Servizio faunistico e del servizio foreste della Provincia autonoma di Trento: l’orso catturato con trappola a tubo a Cavedago e quindi radiocollarato è proprio M91.

I carabinieri di San Michele all’Adige hanno arrestato un 25enne di origini albanesi, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari si sono mossi nella serata di ieri dopo una segnalazione giunta al 112 di una persona sospetta in viale della Fenice, a Mezzocorona. I carabinieri hanno individuato subito il 25enne, che alla loro vista ha tentato di fuggire in bici.