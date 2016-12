Bolzano, Ragazzo di 20 anni si schianta in auto e muore a Naturno. Deceduto anche il 61enne travolto in bici

Due vittime della strada in Alto Adige. Nei giorni scorsi è stato ritrovato senza vita anche il giovane 28enne scomparso

Naturno (Bolzano) - In un incidente stradale a Naturno è morto un 20enne del posto: Patrick Luner si è schiantato con la sua automobile contro un muro. La macchina ha preso fuoco e il ragazzo è rimasto intrappolato nelle fiamme. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. E’ morto carbonizzato, come spiegano i Carabinieri. L’incidente è avvenuto in via Hilb, alle 4 e mezza di mattina.

Muore ciclista investito da un’auto

Bolzano - E’ morto all’ospedale San Maurizio il ciclista 61enne, che a Bolzano è stato travolto da una macchina. L’incidente è avvenuto verso le ore 19 sulla ciclabile vicino al ponte Roma. Le ferite dell’uomo sono subito apparse molto gravi. Poche ore dopo il suo ricovero in clinica, il bolzanino è deceduto. I vigili urbani stanno costruendo la dinamica.

Giovane ritrovato senza vita

Bolzano - E’ stato trovato morto nei giorni scorsi, ai piedi di un dirupo nella zona del lago di Caldaro, Florian Massenz, l’altoatesino 28enne, scomparso alcuni giorni fa. Abitanti della zona avevano segnalato la presenza della macchina del giovane, parcheggiata a passo Muck, che collega il lago con Ora, dove viveva Massenz. Sono così scattate ricerche approfondite dei carabinieri con l’ausilio di due elicotteri, uno dei quali ha avvistato il corpo ai piedi di un dirupo. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino con il verricello. Il giovane, che alcuni giorni fa non aveva fatto rientro a casa dopo il lavoro, probabilmente è precipitato.