Bolzano, Precipita e muore il capo dei Vigili del fuoco di Lappago. A Sondrio, veneziana travolta da una slavina

NordEst – Grave lutto in Alto Adige per l’incidente avvenuto in Valle Aurina. La vittima è Werner Aschbacher comandante dei vigili del fuoco di Lappago. Stava percorrendo un sentiero nella notte, rientrava dalla festa del paese.

Nella notte sabato e domenica a Lappago in valle Aurina, Werner Aschbacher, 51 anni, è caduto per 70 metri mentre percorreva a piedi un sentiero nel bosco verso le due del mattino. Stava riencasando dalla festa del paese. Poco prima aveva contattato la famiglia, dicendo che sarebbe rientrato.

Forse è scivolato, precipitando per 70 metri in una scarpata. I familiari, preoccupati per il ritardo, hanno dato l’allarme. Aschbacher è stato trovato dai soccorritori ancora in vita, ma è morto poco dopo il ricovero all’ospedale di Bolzano per la gravità delle ferite riportate.

L’uomo era molto conosciuto in Valle Aurina anche per la sua attività di comandante dei vigli del fuoco volontari di Lappago, oltre che per il suo impegno come assessore nel comune di Selva dei Molini. La comunità è in lutto per la grave scomparsa.

Veneziana muore a Sondrio

L’incidente è avvenuto sulla parete Nord del monte San Matteo, a oltre 3000 metri di quota nel territorio di Valfurva (Sondrio).

La vittima è l’alpinista veneziana di 54 anni, Elisa Nalesso, di Venezia. La donna, faceva parte di una cordata di tre alpinisti colpita da un probabile scaricamento di neve che li hatrascinati in basso. Uno di loro – nonostante le ferite alla testa, per i blocchi di neve ghiacciata e alcuni sassi, – è riuscito a staccarsi e, dopo avere percorso un tratto a piedi, è riuscito a chiedere aiuto.

Sul posto l’elisoccorso da Sondrio, con la Delegazione di Valtellina Valchiavenna del Soccorso Alpino e la Guardia di finanza. Dopo un primo sorvolo per valutare la situazione, il mezzo ha imbarcato quattro soccorritori e li ha portati sul luogo dell’incidente. Due alpinisti sono rimasti illesi, purtroppo il terzo, una donna, non è sopravvissuto.