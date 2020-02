Bolzano, politica divisa sul “Coronavirus”: Vettorato con governatori Lega

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher (Svp) aveva invece precisato di non aver firmato la lettera

Bolzano – Il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, Giuliano Vettorato (Lega) si schiera con gli governatori Luca Zaia (Veneto), Maurizio Fugatti (Provincia di Trento), Attilio Fontana (Lombardia) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) che in una lettera al ministro Speranza hanno chiesto che il periodo di isolamento, previsto per chi rientra dalla Cina, venga applicato anche a tutti bambini che frequentano le scuole.

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher (Svp) aveva invece precisato di non aver firmato la lettera.

Secondo Vettorato, si tratta di “un documento in cui viene chiesta, con grande chiarezza e spirito collaborativo verso il governo, la valutazione attenta di misure di maggior precauzione, soprattutto all’interno di luoghi confinati come le scuole, trattandosi di misure che aiuterebbero, di certo, a scongiurare l’eventualità di diffusione del coronavirus. Credo sia giusto prendere posizione a titolo personale, evitando allo stesso tempo speculazioni politiche”.

In breve

Quasi 500 i morti, con oltre 24mila contagi, mille i guariti. La Cina annuncia ‘due farmaci efficaci’. La regione Veneto conferma: ‘Test negativo per la donna di Verona’. Puniti oltre 400 funzionari locali. Pechino ringrazia anche Italia per gli aiuti. Adidas e Nike chiudono store. Sarebbe vittima di una normale sindrome influenzale la donna ricoverata a Verona. Stazionaria la coppia cinese. Hong Kong, nave da crociera in quarantena. Come prevenire il coronavirus. A rischio 4,5 miliardi di spesa turistica.Hyundai ferma gli impianti. Zaia a Miur, indicare isolamento volontario. Francia, Germania e Gran Bretagna ‘lasciate la Cina’. Giudici di pace, dateci le mascherine.

L’elicottero di soccorso “Pelikan 3” a mezzogiorno ha prestato servizio in Valtellina a Santa Caterina di Valfurva (SO). “E’ la prima volta che il Pelikan 3 esce dai confini provinciali – spiega il coordinatore dell’elisoccorso Oliver Kaslatter – e succederà ancora, vista la vicinanza con la Lombardia”. A Santa Caterina si era verificato un incidente sciistico grave. Il medico di soccorso aveva chiesto l’intervento dell’elicottero e il Pelikan 3, con base a Lasa in Val Venosta, era quello più vicino al luogo dell’incidente. Il ferito è stato elitrasportato all’ospedale di Sondalo. Il Pelikan 3 è in servizio dal primo febbraio. Giornalmente vengono effettuati dai tre ai cinque interventi.

La Guardia di finanza di Bolzano e Merano, con i colleghi della Tenenza di Vipiteno, hanno sequestrato nei giorni scorso oltre 270.000 pezzi tra cartine e filtri per sigarette destinati alla vendita, dei quali 155.000 a Bolzano, 45.000 a Vipiteno e 70.000 a Merano. I gestori degli esercizi commerciali sono stati denunciati per contrabbando e rischiano sanzioni pari a 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto, oltre reclusione da due a cinque anni. Si tratta di uno dei primi interventi a livello nazionale eseguiti dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020, che, dal 1 gennaio scorso, ha introdotto un’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, consentendo la commercializzazione solo alle rivendite autorizzate, in possesso della licenza rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Fino al 31 dicembre 2019, invece, questi prodotti potevano essere venduti da qualsiasi esercizio commerciale ed anche online.