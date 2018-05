Bolzano, ore di apprensione per la scomparsa in Sardegna di Fabrizio Rocca

Connect on Linked in

Era a Olbia per lavoro quando si sono perse le sue tracce. Lo cercano carabinieri, polizia e capitaneria di porto

Bolzano – Fabrizio Rocca, che risulta scomparso dal 15 maggio in Sardegna, nella zona di Porto Rotondo. Il giovane si trovava sull’isola per lavoro (è un informatico) ed aveva preso una stanza in un residence in località Rudargia.

In Sardegna sono scattate le ricerche a tappeto. Prima di far perdere le sue tracce, Rocca avrebbe rotto il vetro della finestra della sua stanza con un estintore e sarebbe uscito con la valigia, lasciando però in stanza i documenti e 700 euro in contanti.

Le immagini TGR