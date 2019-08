Bolzano, Operaio travolto da tronco a stazione Silandro: è grave

Connect on Linked in

Trasportato in elicottero a ospedale di Bolzano

Bolzano – Un operaio è rimasto gravemente ferito giovedì pomeriggio alla stazione ferroviaria di Silandro dopo essere stato travolto dal tronco di un albero nel corso di lavori di sistemazione vicino ai binari. Il ferito, soccorso dal ‘118’, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Bolzano.

In breve

Sarà l’autopsia condotta dai tecnici dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie a chiarire cosa abbia causato la morte di 180 pecore nei pascoli di Borzago, sopra Spiazzo Rendena. Si tratta di quasi un terzo dei 600 ovini che, secondo i documenti, sarebbero arrivati il 6 luglio in Trentino dal modenese. Il meccanismo applicato in questo caso, è quello del “prestito” di un gregge per il pascolo così da mantenere i contributi assegnati dalla politica agricola comunitaria europea e dal Piano di sviluppo rurale provinciale.