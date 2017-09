Bolzano, Omicidio metanolo: ergastolo per moglie

Connect on Linked in

Delitto in Alto Adige nel 2013 con mix letale vodka e metanolo

Bolzano – La Corte d’Assise di Bolzano ha condannato all’ergastolo Jana Surkalova, la donna ceca di 43 anni per avere ucciso il marito, Josef Surkala, 48 anni, a Laives con un mix letale di vodka e metanolo nel dicembre 2013. La Surkalova era accusata di omicidio volontario pluriaggravato.

Secondo i periti, la vittima presentava nel sangue 190 grammi di metanolo per litro, a fronte di un limite di tollerabilità del corpo umano di 40: una dose da non lasciare scampo. La donna ha sempre respinto ogni accusa a suo carico, ma per la procura di Bolzano invece, avrebbe pianificato l’omicidio in maniera da far sembrare quella del marito una morte naturale per un malore improvviso.

In breve

Ritrovata morta turista tedesca a Trafoi – Una turista tedesca di 72 anni, Renate Herr, scomparsa da mercoledì pomeriggio è stata trovata morta nei pressi di Trafoi. Il corpo della donna è stato ritrovato nel parco dello Stelvio presso un rifugio dal cane di un pastore.

Grave ciclista-pellegrino altoatesino – Un ciclista-pellegrino altoatesino è ricoverato in gravi condizioni alla clinica universitaria di Graz, in Austria. Il 35enne, che era diretto con alcuni amici al santuario mariano di Mariazell, è caduto rovinosamente con la sua mountainbike nei pressi di Teichalm, probabilmente per non aver visto in tempo una recinzione di un pascolo. Con l’elisoccorso è stato trasportato a Graz.