Bolzano, nuovo rinvio a giudizio per ex governatore Durnwalder

Con l’accusa di peculato per fondi di rappresentanza

Bolzano – La procura di Bolzano ha chiesto un nuovo rinvio a giudizio per l’ex presidente della Provincia Luis Durnwalder in relazione all’utilizzo dei fondi di rappresentanza nel periodo che va dal novembre 2012 al marzo 2013: si tratta di 24mila euro che non erano stati ancora contestati a Durnwalder, già condannato in via definitiva per peculato sempre per la stessa vicenda e relativamente agli anni precedenti, cioè fino al 2012.

Anche in seguito alla sentenza di condanna da parte della Corte dei Conti, giunta nel frattempo, era stata poi condotta una seconda indagine, relativa alle spese effettuate da Durnwalder nei mesi a cavallo tra il 2012 ed il 2013. Questa indagine si è ora conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio. La difesa ha chiesto ed ottenuto un rinvio dell’udienza a novembre.