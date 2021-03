Bolzano, Nuovo elicottero della Guardia di Finanza si capovolge in decollo: nessun ferito, danni ingenti

Incidente, fortunatamente senza feriti, di un elicottero della Guardia di finanza

Bolzano – L’incidente è avvenuto verso le 9.30 di sabato mattina, durante un addestramento quando il velivolo, un Agusta Westland AW169, con un anno di vita e un valore di 10 milioni di euro, era ancora a terra con i rotori in movimento. Improvvisamente si è rovesciato sul lato destro. L’equipaggio formato da due persone è rimasto illeso. Sono stati avviati accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il velivolo, un Agusta Westland 169 acquisito poco più di un anno fa dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un piano d’ammodernamento della flotta aerea, è un elicottero di ultimissima generazione. Il costo di un AW 169 accessoriato è superiore a 10 milioni di euro.

I nuovi velivoli

L’AW169 è un elicottero di ultimissima generazione, che può operare in molteplici condizioni ambientali, anche ad alta quota ed in presenza di temperature elevate. Il pannello di pilotaggio è completamente digitalizzato e compatibile con l’uso dei visori notturni.

Tecnologia e innovazione nei cieli

Gli AW169M della Guardia di Finanza hanno ottenuto la qualifica militare da parte di ARMAEREO e sono dotati di una speciale configurazione comprendente verricello di soccorso, galleggianti e scialuppe di salvataggio, tagliacavi, avanzati sistemi di prossimità con il suolo e anticollisione – anche di progettazione Leonardo – cockpit compatibile con l’uso di visore notturno, sistemi di diagnostica, autopilota ottimizzato per compiti di ricerca e soccorso, faro di ricerca, rilevatore della presenza di ghiaccio, sistema per la discesa rapida del personale per operazioni speciali, comunicazioni satellitari.

Leonardo tra i quali sistema di missione RW LEOSS, il transponder per individuazione amico/nemico SPHYDER. Gli elicotteri sono inoltre, equipaggiati con un’ampia gamma di sistemi e sensori forniti datra i quali sistema di missione RW ATOS con una consolle avanzata, il radar di sorveglianza Gabbiano , il sistema elettro-ottico, il transponder per individuazione amico/nemico IFF M428 , sistemi di comunicazione V/UHF, pannelli di controllo e sistemi luci e la possibilità di impiegare il sistema iperspettrale per telerilevamento