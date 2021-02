Bolzano, muore schiacciato dal trattore a Meltina

Un uomo è rimasto schiacciato sotto un trattore nel bosco

Bolzano – Incidente mortale sul lavoro a Vallesina, nel comune di Meltina. Un uomo è rimasto schiacciato sotto un trattore durante lavori in un bosco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino e l’eliambulanza Pelikan 1. Accertamenti sulle cause dell’incidente vengono condotti dai carabinieri.

In breve

Sono una settantina le persone, soprattutto giovani, sanzionati dai carabinieri in Alto Adige, che – nonostante il lockdown – nei giorni scorsi hanno partecipato a feste di Carnevale private oppure si sono incontrati in un locale chiuso. A Curon Venosta sono stati sorpresi 15, a Silandro 10 e a Nalles 10 partecipanti di feste private. A Laion si erano invece ritrovate 35 persone in un locale chiuso per il lockdown, tra cui il titolare. Altre sanzioni riguardano invece persone che hanno lasciato, senza motivo inderogabile di lavoro oppure salute, il proprio Comune di residenza oppure che sull’autodichiarazione hanno evidenziato un impegno di lavoro presso un’azienda da tempo non più attiva.