Bolzano, muore a 81 anni mentre brucia il fogliame

Vigili del fuoco trovano corpo carbonizzato

Bolzano - Un contadino 81enne è morto in Alto Adige mentre bruciava fogliame e rametti secchi a San Andrea, sopra Bressanone. L’incidente è avvenuto venerdì, si è saputo solo ora. Come riferisce il quotidiano Dolomiten, non ci sono testimoni dell’accaduto.

I vigili del fuoco sono stati chiamati da vicini, perché le fiamme si erano estese sul prato, e solo durante i lavori di spegnimento del rogo hanno trovato la salma carbonizzata dell’anziano, che con ogni probabilità è caduto, finendo nel falò. Indagano i carabinieri.