Dopo le 10 di lunedì mattina, il centauro si è schiantato contro un camion

Bolzano – Un motociclista ha perso la vita in un incidente, avvenuto lunedì in mattinata in zona Pietrarossa sul Renon. Sulla strada che collega Longomoso con Colma, il centauro si è scontrato frontalmente con un camion, finendo sotto il mezzo.

Inutile l’intervento del medico d’urgenza, giunto sul posto con l’elisoccorso Pelikan 1. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.