Bolzano, Motociclista morto a passo Erbe. In Val di Fassa tragico malore per un biker

Inutili gli interventi dell’elisoccorso

Bolzano/Trento – Un motociclista ha perso la vita giovedì, in un incidente sulla statale che porta a passo Erbe. L’allarme è stato lanciato verso le ore 11. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Croce bianca, il soccorso alpina e l’elisoccorso Pelikan1.

La vittima è una turista tedesca di 57 anni. La donna ha perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada. E’ deceduta sul colpo.

Tragico malore

Non c’è stato nulla da fare per un biker israeliano di 76 anni che nella serata di giovedì è deceduto in seguito a un malore. L’uomo stava percorrendo la pista di downhill che da passo Pordoi porta a Canazei quando si è accasciato a terra all’altezza dell’Hotel Gonzaga. La richiesta di soccorso al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata alle 18.40.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza e una squadra di soccorritori. Dopo alcuni tentativi di rianimazione il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata portata alla camera mortuaria di Canazei.

Soccorso alpino in azione in Trentino. Nella giornata di giovedì l’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino è intervenuta in altre due occasioni. Una squadra composta da 3 soccorritori ha riaccompagnato a valle due persone che avevano smarrito il sentiero mentre provavano a raggiungere il lago di Fedaia dal Padon (Val di Fassa). Il secondo intervento ha visto impegnato l’elicottero nel recuperare una cordata composta da due scalatori milanesi del 1963 e del 1964. I due, illesi, volevano raggiungere Punta Emma (gruppo del Catinaccio) ma ai primi tiri della via si sono trovati in difficoltà e non riuscivano più a proseguire autonomamente. L’elicottero li ha verricellati a bordo e trasportati al rifugio Vajolet. Non è stato necessario il ricovero in ospedale.

In breve

Operazione antidroga dei Carabinieri. Sette arresti, 12 indagati e 400 dosi di eroina, cocaina, hashish e marijuana sequestrate: sono questi i numeri dell’operazione antidroga effettuata dai carabinieri tra parco Stazione e i prati del Talvera.

Lavoro ‘in nero’ a Bolzano e Trento. I finanzieri della tenenza di Egna hanno scoperto un caso di caporalato che coinvolge 82 lavoratori irregolari impiegati nella consegna porta a porta di volantini pubblicitari in Bassa Atesina ed in altre zone della provincia di Bolzano e di Trento.