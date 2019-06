Bolzano, ritrovata senza vita escursionista in Alto Adige

Connect on Linked in

L’incidente a Laste di Verdines, vittima una ragazza di San Pancrazio in val d’Ultimo. Era sola col cane

Bolzano – E’ stata ritrovata senza vita una escursionista di 25 anni, dispersa da giovedì pomeriggio nel meranese. La donna, non aveva fatto ritorno da una gita e sono subito scattate le ricerche. Venerdì mattina la salma è stata rinvenuta ai piedi di un pendio di Punta delle Laste, sopra Verdines, all’ingresso della val Passiria.

Al ritorno, per cause da accertare, è caduta da un’altezza di 100-150 metri. Irraggiungibile dai conoscenti al telefono, sono scattate le ricerche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l’elisoccorso Pelikan 1 che ha portato la salma a valle.

In breve

I vigili del fuoco di Brunico e Riscone in azione per un incendio boschivo sul Plan de Corones. L’allarme è scattato verso le 9.40 di venerdì. L’incendio è divampato in una zona difficilmente raggiungibile. Allertati anche i vigili del fuoco di Santo Stefano e un elicottero per il supporto alle operazioni.