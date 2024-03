Bolzano, minorenne trovato con mezzo chilo di hashish

Durante controlli dei carabinieri a Bolzano

Bolzano – I Carabinieri della Compagnia di Bolzano hanno intensificato il loro operato in tutta la città e su più fronti, tra l’altro con servizi specifici nelle linee urbane più affollate. Sono stati identificati una ventina di persone, mentre una persona è stata arresta per violenza, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo si era reso protagonista di lancio di sassi contro alcune donne, una delle quali in evidente stato di gravidanza, nei pressi della casa di riposo “Villa Armonia”.

Sul posto, i Carabinieri, dopo aver intercettato l’autore, in evidente stato di alterazione psicofisica. Durante l’inseguimento ha aggredito i militari. Due pattuglia sono intervenute presso un’abitazione sita in via Resia poiché erano stati segnalati due ladri, trovati all’interno delle cantine dello stabile. Grazie alla collaborazione dei residenti che, coraggiosamente, avevano bloccato i soggetti in fuga per la via, i militari hanno identificato e provveduto ad eseguire i dovuti accertamenti.

Significativo è un intervento della scorsa settimana gestito da due pattuglie della Radiomobile presso il quartiere Casanova per una rissa fra giovani. Sul posto, a seguito dei dovuti accertamenti sulle persone ancora lì presenti, i militari hanno trovato un minorenne con 5 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 530 grammi. Infine, nelle cantine di un condominio a Gries i militari hanno trovato un uomo, già colpito da decreto di espulsione nel 2022. A termine della procedura di rito, la pattuglia l’ha accompagnato al Cpr di Gorizia per il successivo espatrio.

In breve

Sei fogli di via, sette decreti di espulsione e cinque avvisi orali: è questo il bilancio di un’operazione di controllo straordinario effettuato su ordine del nuovo questore di Bolzano Paolo Sartori in piazza Mazzini, nella zona della stazione e nel centro storico. Un controllo minuzioso è stato effettuato all’interno di edifici abbandonati che si trovano nel capoluogo altoatesino – in particolare nella zona di Salita Sant’Osvaldo – segnalati dalla cittadinanza quale luoghi di ritrovo di soggetti senza fissa dimora, talvolta presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale, nonché utilizzati quali punto di riferimento per il compimento di attività illecite. Un cittadino tunisino, in passato già respinto alla frontiera in Sicilia, nella giornata di mercoledì, dopo essere stato sorpreso in Centro a Bolzano, è stato arrestato. Nei suoi confronti il Questore ha disposto un ulteriore decreto di espulsione.