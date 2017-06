Bolzano, Messner: “Stiamo tornando al Medioevo, la chiesa non deve immischiarsi nella politica”

Print This Post

Re Ottomila contro riferimento radici cristiane nello Statuto

Bolzano – “La chiesa non deve immischiarsi nella politica e la religione non c’entra nulla con il nuovo Statuto d’autonomia”. Lo dice Reinhold Messner in un’intervista, con riferimento alla richiesta del vescovo Ivo Muser di inserire un riferimento alle radici cristiane nel preambolo dello Statuto.

“Questo – aggiunge – sarebbe un ritorno al medioevo”. Messner fa appello al governatore Arno Kompatscher a prendere le distanze, “altrimenti saremo costretti a fondare un nostro partito oppure a fare una rivoluzione”. Il Re degli ottomila sottolinea di non voler togliere i crocifissi dalle vette di montagna: “Le croci possono restare dove sono, ma basta così, non servono altre”.

“Se non separiamo politica e religione, finiamo male – sostiene Messner – vediamo i problemi in tutto il mondo causati dal fatto che i musulmani non distinguono tra potere politico e religioso”, afferma.