Bolzano, Lezioni di sci sulle Dolomiti per Virginia Raggi

La sindaca 5Stelle in ferie in Alto Adige

Bolzano – Giornata di neve e di nebbia ad alta quota per la sindaca di Roma Virginia Raggi che trascorre un periodo di riposo sulle nevi dell’alpe di Siusi in Alto Adige. La Raggi, che alloggia in un hotel tre stelle con piscina e con i tradizionali bagni di fieno nel paesino di Fié, si è recata di buon mattino sulle piste, per frequentare un corso di sci assieme al figlio Matteo. La sindaca non parla di politica con i cronisti che l’hanno raggiunta fino lassù e ricorda che lo scopo di questa breve vacanza è prendersi “qualche giorno di riposo dalla scena politica”. Assieme a Virginia Raggi sono sull’Alpe l’ex marito Andrea Severini ed un gruppo di amici. La sindaca è giunta in Alto Adige domenica e conta di rimanerci fino a sabato prossimo.

