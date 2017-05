Bolzano, l’ex governatore altoatesino Luis Durnwalder torna in Tribunale

Connect on Linked in

Iniziato processo d’appello dopo assoluzione in primo grado

Bolzano – Ha preso il via il processo d’appello per i fondi riservati a carico dell’ex presidente della Provincia di Bolzano, Luis Durnwalder, accusato di peculato e assolto in primo grado. Sono state sentite due ex segretarie dell’ex governatore, già ascoltate, tra l’altro, nel processo di primo grado, che hanno spiegato il meccanismo della cosiddetta “compensazione”.

L’ex presidente presentava una nota delle spese da lui anticipate e, proprio in compensazione di queste, si attingeva ai soldi pubblici del fondo riservato per effettuare spese private. Le due segretarie hanno dichiarato che le spese private venivano sempre annotate come tali, sottolineando che la compensazione era una “pratica consolidata”.

Secondo il legale di Durnwalder, l’avv. Gerhard Brandstaetter, non vi è nulla di nuovo nelle dichiarazioni rese dalla due donne, elemento questo che non potrà portare ad altro che all’assoluzione di Durnwalder, come già accaduto in primo grado. La sentenza è attesa per il 29 maggio.