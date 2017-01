Bolzano, Ladro si getta dalla finestra: catturato

Ferito ad una gamba e ammanettato dai Carabinieri

Bolzano - Aveva attentato di fuggire, gettandosi da una finestra dal primo piano. L’altezza era però di 5 metri e così è rimasto ferito ad una gamba. Il ladro è stato catturato dai Carabinieri a poca distanza dall’appartamento nel quale era appena penetrato, a Bolzano in via della Roggia.

L’uomo, probabilmente con un complice, era stato sorpreso dal padrone di casa e aveva deciso così di fuggire attraverso la finestra. Il padrone di casa ha dato l’allarme al 112 è subito arrivata una pattuglia dei carabinieri che, perlustrata la zona, non hanno avuto difficoltà a trovare il ladro. Tratto in arresto, l’uomo è accusato anche di avere tentato di aggredire i carabinieri in caserma. Ora è in carcere a disposizione del magistrato.