Dopo Bolzano, la presidente del Senato Casellati a Trento

Dopo Bolzano visita in città. Passeggiata a piedi da palazzo di Giustizia al Buonconsiglio

Trento – Palazzo di Giustizia e Castello del Buonconsiglio: queste le mete della visita di oggi a Trento della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

A palazzo di Giustizia ha partecipato all’inaugurazione di un’aula dedicata al giudice Rosario Livatino, “per rendere viva, attuale e forte – ha detto – la memoria di tutti i servitori dello Stato che hanno testimoniato con il sacrificio della loro stessa esistenza i valori di giustizia e libertà, fondamento della nostra convivenza civile”.

Quindi ha sottolineato come i dati sull’andamento della giustizia nella Corte d’appello di Trento e Bolzano dimostrino che “si è in grado di fornire risposte tempestive, adeguate e qualitativamente elevate”. Per arrivare al Buonconsiglio e per partecipare ad una cerimonia per il ventennale delle norme di attuazione dello Statuto speciale, ha effettuato una passeggiata nel centro storico, accompagnata dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e dai parlamentari di Forza Italia e della Lega.